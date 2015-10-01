Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 27 чер, 2018 11:35
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: Сер 27 чер, 2018 15:53
Дата: 27 июня 2018 г. 16.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,20-22/26,27 UAH/USD (с утра – 26,18/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,20/26,27 UAH/USD)
€ – 30,60/30,78 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,78 UAH/EUR)
RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях тишины и отсутствия реальных сделок. Клиенты были встревожены высокой «бычьей» курсовой динамикой рынка «зеленого» безнала. Постепенно наличный рынок успокоился с установлением относительной стабильности на валютном межбанке .
Около 12.27 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка, немного выросли: 26,20/26,27 UAH/USD, евро – 30,60/30,78 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост в бидах, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняв при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра «отличные» обороты, которые заслужив «пятерку», улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:15
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 июля с уровней: доллар – 26,25/26,50 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 20 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 20 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1720, поднявшись до $1,1730 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1728 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:50
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 июля в розничном сегменте наблюдалась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,45/26,52 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос повысился на 5,0 коп., предложение прибавило 6,0 коп.); евро – 30,90/31,13 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 18,0 коп.); рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 июля в оптовом сегменте рынка Днепра одиночные реальные сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Додано: Пон 23 лип, 2018 11:43
Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: Пон 23 лип, 2018 16:32
Дата: 23 июля 2018 г. 17.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,50/26,58 UAH/USD (с утра – 26,45/26,52 UAH/USD, к полудню - 26,47/26,53 UAH/USD)
€ – 30,90/31,10 UAH/EUR (с утра – 30,90/31,13 UAH/EUR, к полудню - 30,85/31,10 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,417 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,417 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия покупок и продаж. Последнее в значительной степени обеспечивалось относительной курсовой стабильностью и сбалансированностью рынка «зеленого» безнала, установившихся на валютном межбанке с 11.00 Киева.
Около 12.39 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,47/26,53 UAH/USD, евро – 30,85/31,10 UAH/EUR, рубль 0,410/0,417 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 24 лип, 2018 09:07
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 июля с уровней: доллар – 26,30/26,60 UAH/USD, евро – 30,60/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению прибавил 10,0 коп.
Евро по сравнению с 23 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 23 июля по спросу не изменился, потеряв 100 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1688, упав до $1,1670 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1659 на открытии торгов в Европе.
Додано: Вів 24 лип, 2018 10:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На открытии торгов 24 июля в розничном сегменте наблюдалось преобладание спроса. Большей частью виртуального, без сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,55/26,70 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 10,0 коп., предложение прибавило 18,0 коп.); евро – 31,00/31,20-25 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июля спрос вырос на 10,0 коп., офера стали выше на 7,0-12,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 20 пунктов, офера прибавили 30 пунктов).
На старте торгов 24 июля в оптовом сегменте рынка Днепра доминировал клиентский спрос, реальные сделки на моменте отсутствовали.
Додано: Вів 24 лип, 2018 11:34
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.
Додано: Вів 24 лип, 2018 16:45
Дата: 24 июля 2018 г. 17.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,68/26,75 UAH/USD (с утра – 26,55/26,70 UAH/USD, к полудню - 26,63-65/26,73 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20-25 UAH/EUR, к полудню - 31,05/31,30 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,423 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания спроса в паре доллар-гривня. Большей частью «виртуального», без реальных сделок.
По мере выравнивания рынка безналичного доллара, дилерам местного рынка удалось откупиться и, следовательно, отвечать на спрос со стороны клиентов было чем.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют приподнялись, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка: 26,63-65/26,73 UAH/USD, евро – 31,05/31,30 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Нашим валютчикам удалось отобраться, теперь есть что продавать.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня сохранили неспешный рост, отвечая на некоторое преобладание спроса, сохраняя при этом сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», улучшили показатели предыдущей сессии.
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