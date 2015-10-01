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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июля с уровней: доллар – 26,45/26,75 UAH/USD, евро – 30,70/31,30 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Евро по сравнению с 24 июля по спросу вырос на 10,0 коп., прибавив 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 24 июля по спросу вырос на 20 пунктов, по предложению вырос на 150 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1685, приподнявшись до $1,1686 на закрытии азиатской сессии форекса и снова повысившись к $1,1692 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 10:00
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 25 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,78/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 23,0 коп., предложение прибавило 10,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 24 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 15,0-20,0 коп.); рубль - 0,412/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 25 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 11:31
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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Додано: Сер 25 лип, 2018 16:24
Дата: 25 июля 2018 г. 17.21
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,73/26,80 UAH/USD (с утра – 26,78/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,75/26,80 UAH/USD)
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,15/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,40 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.
По мере снижения волатильности на торгах валютного межбанка, где с 10.40 прекратился рост цен безналичного «американца», на наличном рынке Днепра ситуация становилась более спокойной и деловитой.
Около 12.28 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня не изменились с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,80 UAH/USD, евро – 31,20/31,40 UAH/EUR, рубль 0,412/0,422 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили роста и даже немного растянули спред, понизив более значимые биды.
Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 08:57
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июля с уровней: доллар – 26,50/26,80 UAH/USD, евро – 30,75/31,40 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 25 июля по спросу вырос на 5,0 коп., прибавив 10,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 25 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1728, поднявшись до $1,1741 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1734 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 09:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,73/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,20/31,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.); рубль - 0,413/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 26 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,73/26,80 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос понизился на 5,0 коп., предложение не изменилось); евро – 31,20/31,43 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.); рубль - 0,413/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера прибавили по 10 пунктов).
На старте торгов 26 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые оптовые сделки проходили в балансе спроса и предложения.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 11:28
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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Додано: Чет 26 лип, 2018 16:47
Дата: 26 июля 2018 г. 17.21
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,85/27,00 UAH/USD (с утра – 26,73/26,80 UAH/USD, к полудню - 26,75/26,83 UAH/USD)
€ – 31,30/31,50 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,43 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,45 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,423 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня.
По мере неспешного подорожания безналичного доллара на торгах валютного межбанка, наши дилеры постепенно приподнимали котировки наличной «зелени», небезуспешно пытаясь обеспечить равновесие покупок и продаж.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного приподнялись с открытия, реагируя на состояние «зеленого» сектора межбанка и текущую сбалансированность торговли: 26,75/26,83 UAH/USD, евро – 31,20/31,45 UAH/EUR, рубль 0,413/0,423 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня инициировали динамичный рост. Дилеры были вынуждены поднимать действующие цены, поскольку упали клиентские предложения СКВ. Первоисточником обмеления притока валюты со стороны клиентов стал безоборотный интенсивный рост курса «зеленого» безнала. Это заставило клиентов «придерживать» наличную валюту, формируя «техническое» преобладание спроса и закономерное падение оборотов.
По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение доминирования спроса и снижение ликвидности, заслужившей «тройку» и понизившей показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июля с уровней: доллар – 26,70/27,00 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 26 июля по спросу вырос на 15,0 коп., прибавив 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 26 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1642, опустившись до $1,1640 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1647 на открытии торгов в Европе.
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