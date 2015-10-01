Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:35
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:44
Дата: 27 июля 2018 г. 16.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,95/27,05 UAH/USD (с утра – 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,32/31,67 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях сдержанной, хотя и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня незначительными партиями СКВ. Значительные объемы сделок отсутствовали.
До полудня рынок наличных Днепра успел успокоиться, констатировав сохранение двусторонней торговли.
Последнее дало возможность дилерам к полудню немного понизить действующие цены.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, стимулируя клиентский «принос». Подобная ревизия цен стала возможной из-за текущей равновесной торговли.
По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
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