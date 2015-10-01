RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:35

Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65322
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3992 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:44

Дата: 27 июля 2018 г. 16.41

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,95/27,05 UAH/USD (с утра – 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,32/31,67 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях сдержанной, хотя и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня незначительными партиями СКВ. Значительные объемы сделок отсутствовали.

До полудня рынок наличных Днепра успел успокоиться, констатировав сохранение двусторонней торговли.
Последнее дало возможность дилерам к полудню немного понизить действующие цены.

Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.

После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, стимулируя клиентский «принос». Подобная ревизия цен стала возможной из-за текущей равновесной торговли.

По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 65322
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3992 раз.
Подякували: 7400 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 190, 191, 192
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1918 130937
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 15:35
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 212, 213, 214
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2134 144735
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 15:13
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 63, 64, 65
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
645 54965
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лип, 2018 11:38
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13613)
27.07.2018 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.