Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 11:35
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:44
Дата: 27 июля 2018 г. 16.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,95/27,05 UAH/USD (с утра – 26,95/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 31,35/31,60 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,32/31,67 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях сдержанной, хотя и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня незначительными партиями СКВ. Значительные объемы сделок отсутствовали.
До полудня рынок наличных Днепра успел успокоиться, констатировав сохранение двусторонней торговли.
Последнее дало возможность дилерам к полудню немного понизить действующие цены.
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного понизились с открытия, реагируя на настроения клиентов: 26,90/27,05 UAH/USD, евро – 31,32/31,67 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
После обеда на рынке Днепра котировки в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда, стимулируя клиентский «принос». Подобная ревизия цен стала возможной из-за текущей равновесной торговли.
По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку», заметно улучшили показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 30 лип, 2018 09:08
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 июля с уровней: доллар – 26,70/26,90 UAH/USD, евро – 30,90/31,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп. по предложению. прибавил по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 27 июля по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 27 июля по спросу вырос на 30 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1658, поднявшись до $1,1660 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 30 лип, 2018 10:02
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 30 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,92/26,99 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос понизился на 3,0 коп., предложение просело на 11,0 коп.); евро – 31,30/31,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос не изменился, офера стали ниже 15,0 коп.); рубль - 0,415/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 30 июля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.
Додано: Пон 30 лип, 2018 11:37
Около 12.26 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня немного сузили спред, текущее равновесие спроса и оферов позволило это сделать: 26,90/26,97 UAH/USD, евро – 31,30/31,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,430 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Додано: Вів 31 лип, 2018 09:23
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 июля с уровней: доллар – 26,75/26,95 UAH/USD, евро – 31,00/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 30 июля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 30 июля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1707, поднявшись до $1,1714 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1713 на открытии торгов в Европе.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:13
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 июля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На открытии торгов 31 июля в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,98/27,05 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 6,0 коп., предложение прибавило столько же); евро – 31,45/31,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 июля спрос вырос на 15,0 коп., офера стали выше на 10,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 50 пунктов, офера прибавили 40 пунктов).
На старте торгов 31 июля в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные оптовые сделки проходили в балансе.
Додано: Вів 31 лип, 2018 11:45
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,02/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB).
На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
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