Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 августа в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 августа в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.