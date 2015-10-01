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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:00
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 августа в розничном сегменте наблюдалась сбалансированная низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,12 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос повысился на 4,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 июля спрос вырос на 5,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 августа в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в балансе.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 11:22
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.
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Додано: Сер 01 сер, 2018 16:40
Дата: 01 августа 2018 г. 17.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,05/27,12 UAH/USD (с утра – 27,02/27,12 UAH/USD, к полудню - 27,00/27,09 UAH/USD)
€ – 31,50/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,50/31,80 UAH/EUR, к полудню - 31,50/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,425/0,432 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,432 UAH/RUB, к полудню - 0,425/0,432 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня средними партиями СКВ.
До полудня рынок наличных Днепра сохранил это настроение, причем наличие клиентского «приноса» дало возможность местным дилерам немного понизить действующие цены.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня понизились(27,00/27,09 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок среднеликвидный и равновесный. Судя по наличному рынку (его динамике), Днепр – не провинция. Не первый город в Украине, но и не второй.
После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня, реагируя на предфинишное «зеленое» ралли межбанка, немного выросли.
По итогам дня оптовый сегмент наличного рынка Днепра констатировал сохранение баланса спроса и предложения, что обеспечило приличную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от оптовиков «четверку с минусом», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:13
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 августа с уровней: доллар – 26,95/27,15 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 01 августа по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 01 августа по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1660, упав до $1,1642 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1636 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 09:59
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 августа показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 августа в розничном сегменте наблюдалась тишина, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,10-15/27,23-25 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 8,0-13,0 коп., предложение прибавило 11,0-13,0 коп.); евро – 31,50/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 августа спрос и предложение не изменились); рубль - 0,425/0,432 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 августа в оптовом сегменте рынка Днепра реальные оптовые сделки отсутствовали.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:37
Около 12.35 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены в паре доллар-гривня повысились(27,10/27,20 UAH/USD, евро – 31,50/31,75 UAH/EUR, рубль 0,425/0,432 UAH/RUB). На моменте рынок низколиквидный и равновесный.
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