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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 09:45
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 сентября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На открытии торгов 28 сентября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж. Обороты на старте низкие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел 2,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,75/32,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 сентября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 12,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 20 пунктов, предложение прибавило 30 пунктов).
На старте торгов 28 сентября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:14
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:40
Дата: 28 сентября 2018 г. 16.37
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,05/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,14 UAH/USD)
€ – 32,60/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,75/32,98 UAH/EUR, к полудню - 32,70/32,98 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,427 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.
До полудня это равновесие поддерживалось перманентным снижением действующих цен вслед за коррекцией курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.
Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.
Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.
Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала незначительное снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 09:02
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,35/32,95 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу просел на 5,0 коп., потеряв 10,0 коп. по предложению.
Евро по сравнению с 28 сентября по спросу упал на 20,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 28 сентября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1602, упав до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1582 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 09:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 01 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях преобладания клиентского предложения валюты.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 6,0-8,0 коп.), евро – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 сентября спрос упал на 15,0-20,0 коп., предложение потеряло 18,0-21,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 01 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили с доминированием клиентского «приноса».
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Додано: Пон 01 жов, 2018 11:31
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 15:35
Дата: 01 октября 2018 г. 16.33
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра – 28,03-05/28,10-12 UAH/USD, к полудню - 28,05/28,10 UAH/USD)
€ – 32,60/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,55-60/32,77-80 UAH/EUR, к полудню - 32,60/32,80 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,427 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского предложения валюты.
До полудня этот «перекос» постарались выровнять с помощью появившейся в городе гривни, а установившееся сразу пополудни равновесие спроса и предложения позволило местным дилерам сузить спред в паре доллар-гривня.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, чему в немалой степени способствовало выравнивание рынка в баланс спрос/предложение.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,10 UAH/USD, евро – 32,60/32,80 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, с акцентом в более значимых бидах, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.
Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 08:50
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,25/32,75 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 01 октября по спросу упал на 10,0 коп., потеряв 20,0 коп. по предложению.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 01 октября по спросу вырос на 20 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1578, упав до $1,1535 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1545 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 09:43
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 02 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 02 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,45/32,75 UAH/EUR (по сравнению с открытием 01 октября спрос упал на 15,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.); рубль - 0,417/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 02 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки не позволяли достоверно определить характер рынка.
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Додано: Вів 02 жов, 2018 11:23
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
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