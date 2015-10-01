Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 28 вер, 2018 15:40

Дата: 28 сентября 2018 г. 16.37



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,05/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,14 UAH/USD)

€ – 32,60/32,80 UAH/EUR (с утра – 32,75/32,98 UAH/EUR, к полудню - 32,70/32,98 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,427 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж.



До полудня это равновесие поддерживалось перманентным снижением действующих цен вслед за коррекцией курса «американца» на межбанке и соответствующего настроения клиентов.

Мероприятия местных дилеров отчасти опережали рынок, действуя в рамках его выравнивая в баланс спроса и предложения.



Около 12.00 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на события межбанка и настроения клиентов. Кроме того, коррекции требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,07/28,14 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра констатировали пролонгацию неспешного снижения действующих цен, в процессе которого местные валютчики ориентировались в первую очередь на сбалансированность рынка, не допуская излишней коррекции бидов и стараясь привлечь внимание потенциальных покупателей «демократическими» уровнями цен оферов.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала незначительное снижение «отличных» показателей предыдущей сессии.