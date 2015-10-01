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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 270271272273
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:56

Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
дядя Caша
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