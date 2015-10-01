Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 02 жов, 2018 15:45

Дата: 02 октября 2018 г. 16.43



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра – 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,08/28,15 UAH/USD, к обеду - 28,08-10/28,15 UAH/USD)

€ – 32,55/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,75 UAH/EUR, к обеду - 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,427 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня этот баланс нуждался в ценовой поддержке: из-за «зеленых быков» межбанка требовалось поднимать котировки. Этой операцией наши дилеры «отвечали» на риски перекоса в сторону клиентского спроса.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.



К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра сохранили перманентное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, небезуспешно стараясь катализировать клиентский «принос», а заодно сберечь равновесие покупок и продаж валюты.



Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.

