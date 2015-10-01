Курси валют у Дніпро

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:56
Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
Додано: Вів 02 жов, 2018 15:45
Дата: 02 октября 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра – 28,05/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,08/28,15 UAH/USD, к обеду - 28,08-10/28,15 UAH/USD)
€ – 32,55/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,45/32,75 UAH/EUR, к полудню - 32,50/32,75 UAH/EUR, к обеду - 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,427 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж валюты.
До полудня этот баланс нуждался в ценовой поддержке: из-за «зеленых быков» межбанка требовалось поднимать котировки. Этой операцией наши дилеры «отвечали» на риски перекоса в сторону клиентского спроса.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды, реагируя на выросшую безналичную СКВ на межбанке, а также для интенсификации клиентских оферов доллара.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,50/32,75 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
Спустя полчаса, на 12.49, оптовики Днепра немного приподняли действующие цены доллара из-за выросшей активности покупателей на фоне пассивности «приноса»: 28,08-10/28,15 UAH/USD, евро – 32,45-47/32,67-70 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра сохранили перманентное повышение действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня, небезуспешно стараясь катализировать клиентский «принос», а заодно сберечь равновесие покупок и продаж валюты.
Этот проект был успешно реализован: по итогам дня «наличка» Днепра сохранила равновесие покупок и продаж, которое обеспечило приличные обороты – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», констатировала повторение показателей предыдущей сессии.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 03 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,35/32,85 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 02 октября по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 02 октября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1545, подскочив до $1,1580 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1590 на открытии торгов в Европе.
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:40
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 03 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).
На открытии торгов 03 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и офера выросли на 10,0 коп.), евро – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 октября спрос вырос на 20,0-25,0 коп., предложение прибавило 10,0-15,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 30 пунктов, офера не изменились).
На старте торгов 03 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Сер 03 жов, 2018 11:18
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
Додано: Сер 03 жов, 2018 15:33
Дата: 03 октября 2018 г. 16.32
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,12/28,18 UAH/USD (с утра – 28,15/28,25 UAH/USD, к полудню - 28,17/28,23 UAH/USD)
€ – 32,50/32,75 UAH/EUR (с утра – 32,65-70/32,85-90 UAH/EUR, к полудню - 32,70/32,90 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,427 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж валюты.
До полудня этот баланс, несмотря на «зеленых быков» межбанка, по сути, не очень нуждался в ценовой поддержке. «Естественное» равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня позволило дилерам наличного рынка Днепра сразу пополудни «симметрично» сузить спред.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, подняв более значимые биды и понизив офера, реагируя стабилизацию рынка «зеленого» безнала и «естественную» сбалансированность своего рынка.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,70/32,90 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра инициировали довольно динамичную коррекцию действующих цен, реагируя на настроения своих клиентов, активизировавших «принос» и откат «зеленого» безнала на межбанке.
Этими действиями наши валютчики смогли сохранить итоговое равновесие спроса и предложения, благодаря которому обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
Додано: Чет 04 жов, 2018 08:54
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 04 октября с уровней: доллар – 28,00/28,25 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 03 октября по спросу упал на 25,0 коп., потеряв 15,0 коп. по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 03 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1481, упав до $1,1475 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1484 на открытии торгов в Европе.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:01
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 04 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 04 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и офера потеряли по 8,0 коп.), евро – 32,40/32,63 UAH/EUR (по сравнению с открытием 03 октября спрос упал на 25,0-30,0 коп., предложение потеряло 22,0-27,0 коп.); рубль - 0,420/0,427 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и офера не изменились).
На старте торгов 04 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:29
Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились, акцентировав коррекцию в оферах ради стимулирования клиентских покупок, реагируя на «медвежий» тренд рынка «зеленого» безнала и настроения клиентов.
К указанному часу в городе действовали цены, сопровождаясь равновесием покупок и продаж: 28,05/28,12 UAH/USD, евро – 32,37/32,55 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
|