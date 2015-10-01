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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:03
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 05 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 04 октября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 04 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1512, упав до $1,1506 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1510 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:56
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 05 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного равновесия покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.), евро – 32,35/32,60 UAH/EUR (по сравнению с открытием 04 октября спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 50 пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 05 октября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки проходили в балансе спрос/предложение.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:22
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.
К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:32
Дата: 05 октября 2018 г. 16.30
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,05-07/28,12-14 UAH/USD (с утра – 28,02/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,02-03/28,08-10 UAH/USD)
€ – 32,40/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,37/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,425 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж валюты. Это равновесие из-за заметного опережения падающего рынка дисконтированными на старте ценами, до полудня по сути не нуждалось в ценовой поддержке.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись» приостановив коррекцию. Этому способствовало равновесие покупок и продаж и остановка коррекции «зеленого» безнала.
К указанному часу в городе действовали цены: 28,02-03/28,08-10 UAH/USD, евро – 32,35/32,57 UAH/EUR, рубль 0,415/0,425 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра заморозили снижение цен и даже немного приподняли их, не желая на выходные оставаться «в бумаге». Этот привычный для пятницы «маневр» не нарушил равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты немного выросли, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», констатировав улучшение показателей предыдущей сессии.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:42
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 октября с уровней: доллар – 27,95/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,65 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу по предложению не изменился коп.
Евро по сравнению с 05 октября по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 05 октября по спросу упал на 20 пунктов, не изменившись по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1520, упав до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1497 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 09:42
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На открытии торгов 08 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях тишины и отсутствия реальных сделок.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 8,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), евро – 32,45/32,65 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 октября спрос вырос на 10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,425 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился пунктов, офера потеряли 30 пунктов).
На старте торгов 08 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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