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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:04

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального» баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).

На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:23

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:38

Дата: 09 октября 2018 г. 16.36

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,13 UAH/USD)
€ – 32,30/32,43 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50 UAH/EUR, к 11.17 - 32,35/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.
Осторожность проистекала из ожидания динамичного роста курса «американца» на межбанке .

До полудня «зеленое» ралли на межбанке провалилось, дав возможность клиентам наличного рынка Днепра и местным дилерам чувствовать себя более свободно, сосредоточившись на равновесной торговле в паре доллар-гривня, спред котировок которой был сужен.

Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

В дальнейшем валютчики Днепра заморозили движение цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса». Кроме того, к курсовой стабильности местный рынок обязывал сложившийся баланс спроса и предложения.

По итогам дня в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, однако, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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