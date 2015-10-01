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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 09 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 09 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального» баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера потеряли 3,0-14,0 коп.), евро – 32,35/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 08 октября спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 1,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 09 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:23
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 15:38
Дата: 09 октября 2018 г. 16.36
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,07/28,13 UAH/USD (с утра – 28,08-10/28,14-15 UAH/USD, к полудню - 28,07/28,13 UAH/USD)
€ – 32,30/32,43 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50 UAH/EUR, к 11.17 - 32,35/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.
Осторожность проистекала из ожидания динамичного роста курса «американца» на межбанке .
До полудня «зеленое» ралли на межбанке провалилось, дав возможность клиентам наличного рынка Днепра и местным дилерам чувствовать себя более свободно, сосредоточившись на равновесной торговле в паре доллар-гривня, спред котировок которой был сужен.
Около 12.22 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, составив 28,07/28,13 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
В дальнейшем валютчики Днепра заморозили движение цен, небезосновательно опасаясь падения клиентского «приноса». Кроме того, к курсовой стабильности местный рынок обязывал сложившийся баланс спроса и предложения.
По итогам дня в оптовом сегменте наличного рынка Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж, которое, однако, помогло сберечь обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:10
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 10 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,00/32,60 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 09 октября по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 09 октября по спросу и по предложению прибавил по 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1492, поднявшись до $1,1500 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1503 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 09:52
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 10 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 4,0-5,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 октября спрос просел на 5,0 коп., предложение не изменилось); рубль - 0,415/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 10 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 11:09
Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 10 жов, 2018 15:40
Дата: 10 октября 2018 г. 16.39
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,05/28,10 UAH/USD (с утра – 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,10 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к 11.17 - 32,30/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.
Осторожность проистекала из опасений динамичного падения курса «американца» на межбанке . Как известно, чрезмерная курсовая динамика отпугивает клиентов «налички».
До полудня «зеленое» антиралли ралли на межбанке было заморожено гривневыми интервенциями НБУ, что в комплекте с «естественным» равновесием покупок и продаж, дало возможность нашим дилерам не менять действующие цены.
Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью. Это равновесие лишало местных валютчиков повода для ценовых ревизий.
В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным повышением более значимых бидов, стараясь стимулировать клиентский «принос». Как в рамках мероприятий по балансировке рынка, так и для оборотов. Кроме того, надо было отреагировать на выросший клиентский спрос из-за незначительного отскока курса безналичного доллара на межбанке после полудня.
Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили
показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 09:00
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 октября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 10 октября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 10 октября по спросу упал на 60 пунктов, потеряв 50 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1522, поднявшись до $1,1542 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись до отметки $1,1547 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 10:05
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 11 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На открытии торгов 11 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0), евро – 32,35/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 10 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,415/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился пунктов, офера потеряли 20 пунктов).
На старте торгов 11 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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