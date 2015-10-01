Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 10 жов, 2018 15:40

Дата: 10 октября 2018 г. 16.39



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,05/28,10 UAH/USD (с утра – 28,03/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,10 UAH/USD)

€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к 11.17 - 32,30/32,50 UAH/EUR, к обеду - 32,40/32,55 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок.

Осторожность проистекала из опасений динамичного падения курса «американца» на межбанке . Как известно, чрезмерная курсовая динамика отпугивает клиентов «налички».



До полудня «зеленое» антиралли ралли на межбанке было заморожено гривневыми интервенциями НБУ, что в комплекте с «естественным» равновесием покупок и продаж, дало возможность нашим дилерам не менять действующие цены.



Около 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, составив 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью. Это равновесие лишало местных валютчиков повода для ценовых ревизий.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным повышением более значимых бидов, стараясь стимулировать клиентский «принос». Как в рамках мероприятий по балансировке рынка, так и для оборотов. Кроме того, надо было отреагировать на выросший клиентский спрос из-за незначительного отскока курса безналичного доллара на межбанке после полудня.



Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили

показатели предыдущей сессии.

