Курси валют у Дніпро

Дата: 10 октября 2018 г. 17.10
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра – 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,07 UAH/USD)
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.
До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на ставший более активным принос.
Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили
показатели предыдущей сессии.