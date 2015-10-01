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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:13

Дата: 11 октября 2018 г. 17.10

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,97/28,05 UAH/USD (с утра – 28,02/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00/28,07 UAH/USD)
€ – 32,30/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен предопределила нисходящий тренд и на рынке наличных Днепра. Здешние дилеры старались не «перегнуть палку» чрезмерным дисконтированием и не потерять на этом обороты.

До полудня валютчики Днепра также сохраняли сбалансированность покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, реагируя на настроения межбанка, клиентские предложения и в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 28,00/28,07 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,415/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали снижение действующих цен в паре доллар-гривня, реагируя на ставший более активным принос.

Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили
показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:02

Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу по предложению потерял по 5,0 коп.

Евро по сравнению с 11 октября по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 11 октября по спросу вырос на 40 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1592, понизившись до $1,1590 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись до отметки $1,1588 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:45

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На открытии торгов 12 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях «виртуального», по сути, баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/28,00 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 10,0 коп., предложение потеряло 8,0 коп.), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 11 октября спрос и офера потеряли по 5,0 коп.); рубль - 0,412/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 30 пунктов, офера не изменились).

На старте торгов 12 октября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:38

Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:26

Дата: 12 октября 2018 г. 16.23

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD (с утра – 27,92/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/28,00 UAH/USD)
€ – 32,35/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на межбанке начался рост «зеленого» безнала…

Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.
С невысокой ликвидностью.

В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.

Сена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.
Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили
показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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