Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:26

Дата: 12 октября 2018 г. 16.23



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,98-28,00/28,05-07 UAH/USD (с утра – 27,92/28,00 UAH/USD, к полудню - 27,93/28,00 UAH/USD)

€ – 32,35/32,55 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,412/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,412/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, большей частью, виртуального, без реальных сделок. Стартовавшая на межбанке коррекция долларовых цен была на руку изначально заниженным ценам открытия наличной пары доллар-гривня, обеспечивая равновесную торговлю до самого полудня пятницы. Затем на межбанке начался рост «зеленого» безнала…



Около 12.32 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня повысились, реагируя на «ситуативное» настроение межбанка, и клиентские запросы, а также в рамках мероприятий по выравниванию рынка, составив 27,93/28,00 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,412/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня.

С невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра пролонгировали повышение действующих цен в паре доллар-гривня, реагирую на восходящий тренд рынка безналичного доллара, а также ставшие более агрессивными покупки клиентов, которые хотели провести длинные выходные в комфорте, пребывая в «старом надежном» долларе.



Смена настроения на наличном рынке Днепра не нарушила текущее равновесие спроса и оферов.

Обороты, заслужив от дилеров опта Днепра «твердую четверку», повторили

показатели предыдущей сессии.