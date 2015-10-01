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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:53

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
дядя Caша
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