Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.