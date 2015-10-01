RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 274275276277
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 09:53

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4297 раз.
Подякували: 7818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 11:17

коло 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4297 раз.
Подякували: 7818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 16:06

Дата: 17 октября 2018 г. 17.03

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,04/28,09 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 32,33/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50-52 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения, которое не требовало по сути ценовой поддержки до полудня. Мало того, это «естественное» равновесие покупок и продаж позволило дилерам Днепра постепенно сужать спред котировок доллара и евро. Полагаю, источник этой сбалансированности – равновесный характер торгов безналичным долларом на межбанке а также настроения клиентов местного наличного рынка.

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены поднимать цены более значимых бидов из-за проблем с клиентским «приносом». Вослед за позицией «спрос» наверх поднялись и офера. Этой ревизией наши дилеры сохранили сбалансированность спроса и предложения, благодаря которой обеспечили обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 67789
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4297 раз.
Подякували: 7818 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 274275276277
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 212, 213, 214
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2136 149158
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 15:34
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 231, 232, 233
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2324 162372
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 15:13
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 70, 71, 72
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
710 59288
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 жов, 2018 11:58
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.