Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 18 жов, 2018 15:37

Дата: 18 октября 2018 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра – 28,05/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,08/28,15 UAH/USD)

€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,53 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, которое тотчас потребовало ценовой поддержки из-за очень ранних покупок «варягов» на межбанке, инициировав там динамичное подорожание СКВ.



Кроме того, ценовых ревизий требовали настроения клиентов, активно покупавших доллары и мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Около 12.36 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно приподнялись, ведомые настроениями на межбанке и реакцией на них клиентов, составив: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены учитывать «пожелания» клиентов, которым «не понравились» выросшие цены оферов. Покупки в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, вынудив дилеров рынка Днепра пойти на уступки клиентам и понизить уровни оферов евро и доллара.

Это реанимировало клиентские покупки, вернув на рынок равновесие спроса и предложение и торговую активность.



Благодаря итоговой сбалансированности спроса и оферов, обороты на торгах четверга в оптовом сегменте остались на хорошем уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.

