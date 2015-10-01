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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 09:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 17 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 32,35/32,50-52 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 октября спрос не изменился, офера прибавили 2,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 11:17
коло 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 17 жов, 2018 16:06
Дата: 17 октября 2018 г. 17.03
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,04/28,09 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 32,33/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,35/32,50-52 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия спроса и предложения, которое не требовало по сути ценовой поддержки до полудня. Мало того, это «естественное» равновесие покупок и продаж позволило дилерам Днепра постепенно сужать спред котировок доллара и евро. Полагаю, источник этой сбалансированности – равновесный характер торгов безналичным долларом на межбанке а также настроения клиентов местного наличного рынка.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня ограничились сужением спреда утренних цен, составив: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,35/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно «вялая» торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены поднимать цены более значимых бидов из-за проблем с клиентским «приносом». Вослед за позицией «спрос» наверх поднялись и офера. Этой ревизией наши дилеры сохранили сбалансированность спроса и предложения, благодаря которой обеспечили обороты на приличном уровне – ликвидность, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 08:51
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 октября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,80/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 17 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 17 октября по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1498, упав до $1,1482 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1487 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 09:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0-5,0 коп., предложение прибавило 2,0-3,0 коп.), евро – 32,25/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 октября спрос упал на 10,0 коп., офера потеряли 5,0-7,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:51
Около 12.36 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно приподнялись, ведомые настроениями на межбанке и реакцией на них клиентов, составив: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и довольно низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 15:37
Дата: 18 октября 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра – 28,05/28,10 UAH/USD, к полудню - 28,08/28,15 UAH/USD)
€ – 32,35/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,53 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия спроса и предложения, которое тотчас потребовало ценовой поддержки из-за очень ранних покупок «варягов» на межбанке, инициировав там динамичное подорожание СКВ.
Кроме того, ценовых ревизий требовали настроения клиентов, активно покупавших доллары и мероприятия по выравниванию рынка в баланс.
Около 12.36 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно приподнялись, ведомые настроениями на межбанке и реакцией на них клиентов, составив: 28,08/28,15 UAH/USD, евро – 32,35/32,53 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
В дальнейшем валютчики Днепра были вынуждены учитывать «пожелания» клиентов, которым «не понравились» выросшие цены оферов. Покупки в парах доллар-гривня и евро-гривня упали, вынудив дилеров рынка Днепра пойти на уступки клиентам и понизить уровни оферов евро и доллара.
Это реанимировало клиентские покупки, вернув на рынок равновесие спроса и предложение и торговую активность.
Благодаря итоговой сбалансированности спроса и оферов, обороты на торгах четверга в оптовом сегменте остались на хорошем уровне, заслужив «твердую четверку» и повторив показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 08:56
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу вырос на 15,0 коп., по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 18 октября по спросу вырос на 30 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1455, просев до $1,1454 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1462 на открытии торгов в Европе.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:06
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 19 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,17 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,25/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 октября спрос не изменился, офера выросли на 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 19 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:14
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
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