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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:27

Буквально через 14 минут, на 12.24 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:01

Дата: 19 октября 2018 г. 17.00

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,07/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,15 UAH/USD, к обеду - 28,05-07/28,14-15 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,48 UAH/EUR, к обеду - 32,20-25/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, которое уже на старте сессии было поддержано превентивным ростом цен по сравнению с закрытием четверга. В дальнейшем, до полудня, по мере развития «зеленого» ралли межбанка, которое неуклюже пытался «погасить» регулятор, цены «американца» наши дилеры удерживали в «приподнятом» состоянии, лишь с 12.15 начав коррекцию с менее значимых оферов.

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.

Буквально через 14 минут, на 12.25 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

В дальнейшем валютчики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар-гривня, катализируя клиентские покупки СКВ. Этой операции также требовала балансировка рынка, в чем наши оптовики-«неформалы» преуспели.

Сессия пятницы завершилась на рынке Днепра равновесием покупок и продаж, благодаря которому обороты получили прибавку – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», повысила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:06

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 19 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 19 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1513, поднявшись до $1,1530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1541 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 22 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 22 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19

Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
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