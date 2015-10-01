Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:01

Дата: 19 октября 2018 г. 17.00



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,07/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,15 UAH/USD, к обеду - 28,05-07/28,14-15 UAH/USD)

€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,48 UAH/EUR, к обеду - 32,20-25/32,45 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, которое уже на старте сессии было поддержано превентивным ростом цен по сравнению с закрытием четверга. В дальнейшем, до полудня, по мере развития «зеленого» ралли межбанка, которое неуклюже пытался «погасить» регулятор, цены «американца» наши дилеры удерживали в «приподнятом» состоянии, лишь с 12.15 начав коррекцию с менее значимых оферов.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



Буквально через 14 минут, на 12.25 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар-гривня, катализируя клиентские покупки СКВ. Этой операции также требовала балансировка рынка, в чем наши оптовики-«неформалы» преуспели.



Сессия пятницы завершилась на рынке Днепра равновесием покупок и продаж, благодаря которому обороты получили прибавку – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», повысила показатели предыдущей сессии.