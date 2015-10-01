Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43

Дата: 22 октября 2018 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,03/28,10 UAH/USD (с утра – 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,10 UAH/USD)

€ – 32,28/32,42 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,27/32,47 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия коррекции курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.



Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.



В дальнейшем валютчики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень вялая торговля.



К исходу сессии сбалансированность оптового сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», оптовый сегмент Днепра понизил показатели предыдущей сессии.

