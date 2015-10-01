Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:27
Буквально через 14 минут, на 12.24 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:01
Дата: 19 октября 2018 г. 17.00
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,07/28,12 UAH/USD (с утра – 28,10/28,17 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,15 UAH/USD, к обеду - 28,05-07/28,14-15 UAH/USD)
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,48 UAH/EUR, к обеду - 32,20-25/32,45 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения, которое уже на старте сессии было поддержано превентивным ростом цен по сравнению с закрытием четверга. В дальнейшем, до полудня, по мере развития «зеленого» ралли межбанка, которое неуклюже пытался «погасить» регулятор, цены «американца» наши дилеры удерживали в «приподнятом» состоянии, лишь с 12.15 начав коррекцию с менее значимых оферов.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились по оферам, сузив спред: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,25/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Буквально через 14 минут, на 12.25 Киева, дилеры-«неформалы» Днепра констатировали резкий рост активности клиентских продаж доллара, заставив их снижать действующие цены до уровня 28,05-07/28,14-15 UAH/USD, евро – 32,20-25/32,45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
В дальнейшем валютчики Днепра ограничились сужением спреда в паре доллар-гривня, катализируя клиентские покупки СКВ. Этой операции также требовала балансировка рынка, в чем наши оптовики-«неформалы» преуспели.
Сессия пятницы завершилась на рынке Днепра равновесием покупок и продаж, благодаря которому обороты получили прибавку – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с плюсом», повысила показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:06
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,10/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 октября по спросу и по предложению прибавил по 15,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 19 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1513, поднявшись до $1,1530 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1541 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:50
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 22 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,05/28,12 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0 коп., предложение потеряло столько же), евро – 32,30/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 октября спрос вырос на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 22 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:19
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:43
Дата: 22 октября 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,03/28,10 UAH/USD (с утра – 28,05/28,12 UAH/USD, к полудню - 28,03/28,10 UAH/USD)
€ – 32,28/32,42 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,50 UAH/EUR, к полудню - 32,27/32,47 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия коррекции курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. Этой операции также требовали мероприятия по выравниванию спроса и предложения в баланс.
Около 12.11 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня заметно понизились по обеим позициям, сохранив довольно широкий спред в паре доллар-гривня: 28,03/28,10 UAH/USD, евро – 32,27/32,47 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и низколиквидная торговля в паре доллар-гривня.
В дальнейшем валютчики Днепра не стали ревизовать сложившиеся к полудню цены в паре доллар-гривня. В этом не было нужды – на местном рынке наблюдалась равновесная, хотя и очень вялая торговля.
К исходу сессии сбалансированность оптового сегмента наличного рынка Днепра сохранилась, но это не спасло обороты от регресса – заслужив по итогам дня «четверку с минусом», оптовый сегмент Днепра понизил показатели предыдущей сессии.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:05
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,95/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 22 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 22 октября по спросу вырос на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1465, просев до $1,1450 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1456 на открытии торгов в Европе.
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:36
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 23 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 23 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,07/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 2,0 коп., предложение прибавило 3,0 коп.), евро – 32,25/32,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 22 октября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 23 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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