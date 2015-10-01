|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Сер 24 жов, 2018 08:51
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 23 октября по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 октября по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1473, просев до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1463 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67974
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4309 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 жов, 2018 09:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 67974
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4309 раз.
- Подякували: 7834 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2100
|141066
|
|
|2343
|163136
|
|
|2149
|149802
|
|