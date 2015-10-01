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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 08:51
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 24 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 23 октября по спросу вырос на 5,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 23 октября по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1473, просев до $1,1460 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1463 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 09:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 24 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 24 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,12/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 7,0 коп.), евро – 32,30/32,45 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 октября спрос и предложение прибавили по 5,0 коп.); рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 24 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 11:17
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 15:26
Дата: 24 октября 2018 г. 16.24
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра – 28,12/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,13-15/28,22-23 UAH/USD)
€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали ставку на «плюрализм» действующих цен, размыв курсы валютообменного сервиса. Последним анонсировался «индивидуальный подход» к каждому клиенту, сменивший ставку на расширение спреда, которое не обеспечила приличные обороты во вторник.
Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным ростом более значимых бидов, поддерживая клиентский «принос» и обеспечивая тем самым текущую сбалансированность спроса и предложения. Последняя, к слову, сохранилась до самого финиша торгов, принеся долгожданные бонусы в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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