Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 24 жов, 2018 15:26

Дата: 24 октября 2018 г. 16.24



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,17/28,23 UAH/USD (с утра – 28,12/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,13-15/28,22-23 UAH/USD)

€ – 32,25/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия роста курса безналичного доллара на межбанке, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены поднимать действующие цены. При этом, валютчики Днепра сделали ставку на «плюрализм» действующих цен, размыв курсы валютообменного сервиса. Последним анонсировался «индивидуальный подход» к каждому клиенту, сменивший ставку на расширение спреда, которое не обеспечила приличные обороты во вторник.



Около 12.13 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив восходящий тренд, повысились и «размылись»: 28,13-15/28,22-23 UAH/USD, евро – 32,25-27/32,43-45 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.

Подобным ценовым «плюрализмом» дилеры Днепра обозначили «индивидуальный подход к каждому клиенту, не побоявшемуся дождя и навестившего ОП.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра ограничились незначительным ростом более значимых бидов, поддерживая клиентский «принос» и обеспечивая тем самым текущую сбалансированность спроса и предложения. Последняя, к слову, сохранилась до самого финиша торгов, принеся долгожданные бонусы в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», заметно улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.