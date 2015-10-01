Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:46
Дата: 26 октября 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,18-20/28,25-27 UAH/USD (с утра – 28,25/28,30 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,27 UAH/USD)
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,17/32,37 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке ,, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.
Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.