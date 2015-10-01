Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 29 жов, 2018 16:12

Дата: 29 октября 2018 г. 16.09



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,17/28,22 UAH/USD (с утра – 28,18-20/28,25 UAH/USD, к полудню - 28,18/28,23 UAH/USD)

€ – 32,17/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,38-40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,35 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке , оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены символически дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра сохранили «ползучий» нисходящий тренд в пара доллар-гривня и евро-гривня, «отвечая» на настроения клиентов, сформированные «текучкой» валютного межбанка и проводя мероприятия по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.