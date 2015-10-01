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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:15
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:46
Дата: 26 октября 2018 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,18-20/28,25-27 UAH/USD (с утра – 28,25/28,30 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,27 UAH/USD)
€ – 32,10/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,17/32,37 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке ,, оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,20/28,27 UAH/USD, евро – 32,17/32,37 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра немного понизили обе позиции наличной пары доллар-гривня, реагируя на перемены в настроениях клиентов и в рамках мероприятий по выравниванию рынка.
Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 09:56
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 октября с уровней: доллар – 28,10/28,30 UAH/USD, евро – 31,95/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 26 октября по спросу потерял 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 26 октября по спросу просел на 20 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1395, повысившись до $1,1402 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1404 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного неустойчивого по-утреннему баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,18-20/28,25 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 32,20/32,38-40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 26 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 5,0-7,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 октября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 12:22
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 16:12
Дата: 29 октября 2018 г. 16.09
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,17/28,22 UAH/USD (с утра – 28,18-20/28,25 UAH/USD, к полудню - 28,18/28,23 UAH/USD)
€ – 32,17/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,38-40 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,35 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,428 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, не без участия нисходящего тренда курса безналичного доллара на межбанке , оказавшей сообразное влияние на настроения клиентов, были вынуждены символически дисконтировать действующие цены. При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, сохранив нисходящий тренд, понизились к отметкам: 28,18/28,23 UAH/USD, евро – 32,20/32,35 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра сохранили «ползучий» нисходящий тренд в пара доллар-гривня и евро-гривня, «отвечая» на настроения клиентов, сформированные «текучкой» валютного межбанка и проводя мероприятия по выравниванию рынка в баланс.
Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:05
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 30 октября с уровней: доллар – 28,05/28,25 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 29 октября по спросу и по предложению потерял по 15,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 29 октября по спросу и по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник понизилось до отметки $1,1371, повысившись до $1,1372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1368 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:52
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,16/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос упал на 2,0-4,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.), евро – 32,15/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 октября спрос понизился на 5,0 коп., предложение упало на 8,0-10,0 коп.), рубль - 0,420/0,428 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком равновесии спроса и оферов.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:42
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного приподнявшись, отреагировали на локальные проблемы с «приносом»: 28,17/28,23 UAH/USD, евро – 32,12/32,28 UAH/EUR, рубль 0,420/0,428 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 10:06
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 31 октября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,75/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 30 октября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 30 октября по спросу понизился на 10 пунктов, по оферам не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1342, повысившись до $1,1344 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1346 на открытии торгов в Европе.
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