Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.