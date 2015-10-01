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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 278279280281
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:53

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).

На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.
дядя Caша
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