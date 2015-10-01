Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55

Дата: 31 октября 2018 г. 16.53



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,13-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,20 UAH/USD)

€ – 32,00/32,12-15 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,18 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на межбанке были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом. Кроме того, к подобным операциям наличный рынок Днепра «склонил» разворот вверх в безналичной паре доллар-гривня после 11.40 Киева.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в паре доллар-гривня, акцентировав селективный рост в боле значимых бидах. Подобная стратегия отвечала послеобеденной динамике безналичного доллара, формировавшей настроения клиентов наличного рынка.



Кроме того, указанные ценовые ревизии проводились в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.



Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.