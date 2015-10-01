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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 10:53
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 31 октября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На открытии торгов 31 октября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,10/28,18 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 6,0 коп., предложение потеряло 4,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 30 октября спрос понизился на 15,0 коп., предложение упало на столько же), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос не изменился, предложение потеряло 20 пунктов).
На старте торгов 31 октября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в зыбком и «вялом» равновесии спроса и оферов.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 12:20
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:55
Дата: 31 октября 2018 г. 16.53
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,13-15/28,20 UAH/USD (с утра – 28,10/28,18 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,20 UAH/USD)
€ – 32,00/32,12-15 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,15 UAH/EUR, к полудню - 32,03/32,18 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, вопреки нисходящему тренду курса безналичного доллара на межбанке были вынуждены приподнимать действующие цены в паре доллар-гривня из-за локальных проблем с клиентским приносом. Кроме того, к подобным операциям наличный рынок Днепра «склонил» разворот вверх в безналичной паре доллар-гривня после 11.40 Киева.
При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня, немного повысились, отреагировав на локальные проблемы с «приносом» и незначительный отскок курса безналичного «американца» на межбанке: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,03/32,18 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в паре доллар-гривня, акцентировав селективный рост в боле значимых бидах. Подобная стратегия отвечала послеобеденной динамике безналичного доллара, формировавшей настроения клиентов наличного рынка.
Кроме того, указанные ценовые ревизии проводились в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.
Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 09:58
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 31 октября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 31 октября по обеим позициям не
изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1312, повысившись до $1,1341 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 11:12
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).
На открытии торгов 01 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,15/28,22 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 5,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.), евро – 32,05/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 31 октября спрос и офера прибавили по 5,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды обе позиции не изменились).
На старте торгов 01 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 12:27
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:36
Дата: 01 ноября 2018 г. 16.33
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,13/28,19 UAH/USD (с утра – 28,15/28,22 UAH/USD, к полудню - 28,13/28,20 UAH/USD)
€ – 32,07/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,22 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке после 11.17 Киева, вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.
При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на смену настроения на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,13/28,20 UAH/USD, евро – 32,05/32,22 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду менее значимых оферах в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.
Последнее удалось в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра сохранился баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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