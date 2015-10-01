Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 05 лис, 2018 16:30

Дата: 05 ноября 2018 г. 16.28



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра – 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05-07/28,10-12 UAH/USD)

€ – 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности. Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и «вялая» торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты рынка от некоторых потерь.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.