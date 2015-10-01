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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:44
Дата: 02 ноября 2018 г. 16.43
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,08/28,13 UAH/USD (с утра – 28,10-12/28,16-18 UAH/USD, к полудню - 28,10/28,15 UAH/USD)
€ – 32,07/32,23 UAH/EUR (с утра – 32,10-15/32,30-33 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения, которое в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на установившееся с 11.05 Киева настроения клиентов, внимавших откату безналичного доллара на межбанке , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.
При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на установившееся с 11.05 «медвежье» настроения на межбанке и заметный откат курса безналичного «американца»: 28,10/28,15 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения. Коррекция также катализировалась спорадически возникавшими рисками гривнедефицита.
Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, способствуя приличным оборотам.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:01
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,20 UAH/USD, евро – 31,70/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 02 ноября по спросу и по предложению просел на 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 02 ноября по спросу упал на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1387, повысившись до $1,1394 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1391 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 10:39
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 05 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На открытии торгов 05 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях зыбкого и низколиквидного баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,08/28,15 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0-4,0 коп., предложение упало на 1,0-3,0 коп.), евро – 32,00/32,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 02 ноября спрос и офера потеряли по 10,0-15,0 коп.), рубль - 0,420/0,426 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы обе позиции не изменились).
На старте торгов 05 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 12:20
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
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Додано: Пон 05 лис, 2018 16:30
Дата: 05 ноября 2018 г. 16.28
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,04/28,10 UAH/USD (с утра – 28,08/28,15 UAH/USD, к полудню - 28,05-07/28,10-12 UAH/USD)
€ – 32,00/32,10 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,20 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,15 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,420/0,426 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности. Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждалось в очень незначительной ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , вынуждены очень аккуратно дисконтировать действующие цены в паре доллар-гривня.
При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились, отреагировав на «медвежье» настроение на межбанке и незначительный откат курса безналичного «американца»: 28,05-07/28,10-12 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,420/0,426 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная, хотя и «вялая» торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» нисходящему тренду по обеим позициям в паре доллар-гривня, стараясь подобным образом стимулировать клиентские покупки, а заодно сохранять баланс спроса и предложения.
Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который, однако, не спас обороты рынка от некоторых потерь.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», понизила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 10:35
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 02 ноября с уровней: доллар – 27,90/28,15 UAH/USD, евро – 31,65/32,15 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 10,0 коп., по предложению потерял 5,0 коп.
Евро по сравнению с 05 ноября по спросу и по предложению просел на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 05 ноября по спросу упал на 10 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1408, понизившись до $1,1405 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1411 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 11:06
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 06 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На открытии торгов 06 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в условиях баланса.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,02/28,09 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 05 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника обе позиции потеряли по 30 пунктов).
На старте торгов 06 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов.
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Додано: Вів 06 лис, 2018 12:20
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред, отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 32,00/32,10 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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