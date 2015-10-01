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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 11:29
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).
На открытии торгов 07 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в относительном равновесии при некотором преобладании «приноса».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 1,0 коп., предложение упало на столько же), евро – 32,07/32,23 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 ноября спрос вырос на 7,0 коп., офера прибавили 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника обе позиции не изменились).
На старте торгов 07 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в «вялом» равновесии спроса и оферов. Последних было чуть больше.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 12:41
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 16:28
Дата: 07 ноября 2018 г. 16.26
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00-02/28,06-07 UAH/USD)
€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,25 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4170/0,423 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.
Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать обе позиции в паре доллар-гривня.
При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.
Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.
Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил прогресс на участке ликвидности.
Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:05
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 08 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,65/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,408/0,435 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 07 ноября по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 07 ноября по обеим позициям не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,1430, понизившись до $1,1422 на закрытии азиатской сессии форекса и снова поднявшись к $1,1431 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:47
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На открытии торгов 08 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00/28,05 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 3,0 коп.), евро – 32,00/32,15 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 ноября спрос просел на 7,0 коп., офера потеряли 8,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, офера понизились на 10 пунктов).
На старте торгов 08 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:28
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на возобновлении коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,05-06 UAH/USD, евро – 32,00/32,15 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
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