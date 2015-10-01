Курси валют у Дніпро

Додано: Сер 07 лис, 2018 16:28

Дата: 07 ноября 2018 г. 16.26



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,02/28,08 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,00-02/28,06-07 UAH/USD)

€ – 32,10/32,20 UAH/EUR (с утра – 32,07/32,23 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,25 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,4170/0,423 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.

Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены очень аккуратно дисконтировать обе позиции в паре доллар-гривня.



При этом валютчики Днепра сделали все для сохранения баланса спроса и предложения.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного «размылись», просев и отреагировав на остановку коррекции котировок безналичного доллара на межбанке: 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, евро – 32,10/32,25 UAH/EUR, рубль 0,417/0,423 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в оферах на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами.



Это позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил прогресс на участке ликвидности.



Обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.

