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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:15

Дата: 09 ноября 2018 г. 17.13

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.

Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены дисконтировать цену наличного доллара.

Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», устранив утреннюю «размытость», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.

В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в обеих позициях наличной пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами, предпочитавшими проводить выходные в долларе.

Это также позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.

Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост оборотов.

Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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