Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:15

Дата: 09 ноября 2018 г. 17.13



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)

€ – 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)

RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.



Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены дисконтировать цену наличного доллара.



Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», устранив утреннюю «размытость», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.



К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в обеих позициях наличной пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами, предпочитавшими проводить выходные в долларе.



Это также позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.



Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост оборотов.



Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.