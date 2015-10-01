|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:15
Дата: 09 ноября 2018 г. 17.13
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,00/28,06 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07-08 UAH/USD, к полудню - 27,98/28,05 UAH/USD)
€ – 31,85/32,00 UAH/EUR (с утра – 31,80-85/32,03-05 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,00 UAH/EUR)
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,420 UAH/RUB, к полудню - 0,414/0,420 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.
Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на коррекцию цен безналичной пары доллар-гривня на межбанке , были вынуждены дисконтировать цену наличного доллара.
Около 12.40 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились и стали более «конкретными», устранив утреннюю «размытость», просев и отреагировав на медленную коррекцию котировок безналичного доллара на межбанке и участившиеся звонки клиентов с оферами СКВ: 27,98/28,05 UAH/USD, евро – 31,85/32,00 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с невысокой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра вернулись к «ползучему» восходящему тренду в обеих позициях наличной пары доллар-гривня на фоне ставших более активными покупок СКВ клиентами, предпочитавшими проводить выходные в долларе.
Это также позволило сохранить баланс спроса и предложения до самого финиша сессии.
Равновесие спроса и предложения удалось сохранить в полной мере – по итогам дня на рынке Днепра баланс спрос/предложение, который на сей раз обеспечил рост оборотов.
Ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:00
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,35/31,90 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 09 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 09 ноября по спросу упал на 50 пунктов, потеряв столько же по оферам.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник понизилось до отметки $1,1320, упав до $1,1280 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1269 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:49
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).
На открытии торгов 12 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,07 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,65/31,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 09 ноября спрос просел на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 18,0-20,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 40 пунктов, офера понизились на 30 пунктов).
На старте торгов 12 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 12:19
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 лис, 2018 16:33
Дата: 12 ноября 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,07 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 31,65/31,85 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,414 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности.
Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, устраняя незначительные проблемы с «приносом», «конкретизировали» биды в паре доллар-гривня, немного их приподняв.
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного повысились и стали более «конкретными 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,60/31,80 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже «не трогали» цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею «вялых», хотя и сбалансированных торгов.
Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 09:58
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,25/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 12 ноября по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 12 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник упало до отметки $1,1219, приподнявшись до $1,1245 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1244 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:45
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 13 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 13 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии на фоне вялых торгов.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,03/28,08 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос вырос на 1,0-3,0 коп.,
предложение прибавило 1,0 коп.), евро – 31,65/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 12 ноября спрос не изменился, офера потеряли 5,0 коп.), рубль - 0,410/0,414 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 13 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки шли в равновесии спроса и оферов.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 12:23
Около 12.09 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 лис, 2018 16:34
Дата: 13 ноября 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,02/28,07 UAH/USD (с утра – 28,03/28,08 UAH/USD, к полудню - 28,02/28,07 UAH/USD)
€ – 31,65/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,85 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,80 UAH/EUR)
RUB – 0,408/0,414 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,414 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.
Баланс спрос/предложение в течение дополуденной части сессии практически не нуждался в ценовой поддержке. Дилеры, реагируя на стартовавшую с 11.05 Киева коррекцию курса «зеленого» безнала на межбанке , символически дисконтировали обе позиции наличной пары доллар-гривня.
Около 12.15 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного сузили спред и понизились: 28,02/28,07 UAH/USD, евро – 31,63/31,77 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра уже не ревизовали цены в паре доллар-гривня вернувшись в колею очень «вялых», хотя и сбалансированных торгов.
Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», констатировала ухудшение показателей предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лис, 2018 09:51
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 14 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,398/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 13 ноября по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 13 ноября по спросу понизился на 30 пунктов, потеряв по предложению 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду выросло до отметки $1,1290, приподнявшись до $1,1292 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1295 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 68561
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4363 раз.
- Подякували: 7915 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2401
|166112
|
|
|2141
|142850
|
|
|2192
|151711
|
|