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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 10:11
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).
На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в «виртуальном» (без сделок) равновесии спроса и предложения.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).
На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 12:06
Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.
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Додано: Сер 14 лис, 2018 16:48
Дата: 14 ноября 2018 г. 16.47
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,95-97/28,02-03 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,04 UAH/USD)
€ – 31,57-60/31,75-77 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80-83 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,412 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.
Вскоре на рынке появились покупатели СКВ, однако их активность быстро сошла на нет из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.
В дальнейшем вернувшийся на рынке баланс спрос/предложение требовал ценовой поддержки, в частности, дисконтирования.
Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра ограничились «размытием» действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня.
Эта ревизия сопровождалась «вялыми», хотя и сбалансированных торгов.
Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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