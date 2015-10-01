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Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 10:11

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 14 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп., предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).

На открытии торгов 14 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в «виртуальном» (без сделок) равновесии спроса и предложения.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 1,0-3,0 коп.,
предложение потеряло 1,0-2,0 коп.), евро – 31,65/31,80-83 UAH/EUR (по сравнению с открытием 13 ноября спрос не изменился, офера прибавили 3,0 коп.), рубль - 0,406/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос упал на 40 пунктов, предложение понизилось на 20 пунктов).

На старте торгов 14 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки пока отсутствовали.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 12:06

Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.
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Повідомлення Додано: Сер 14 лис, 2018 16:48

Дата: 14 ноября 2018 г. 16.47

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,95-97/28,02-03 UAH/USD (с утра – 28,00-02/28,06-07 UAH/USD, к полудню - 27,97/28,04 UAH/USD)
€ – 31,57-60/31,75-77 UAH/EUR (с утра – 31,65/31,80-83 UAH/EUR, к полудню - 31,57/31,77 UAH/EUR)
RUB – 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,412 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,412 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне очень низкой торговой активности.
Вскоре на рынке появились покупатели СКВ, однако их активность быстро сошла на нет из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала.

В дальнейшем вернувшийся на рынке баланс спрос/предложение требовал ценовой поддержки, в частности, дисконтирования.

Около 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня немного понизились: 27,97/28,04 UAH/USD, евро – 31,57/31,77 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась вялая равновесная торговля в паре доллар-гривня с очень низкой ликвидностью, сменившая утренний ситуативный клиентский спрос.

В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра ограничились «размытием» действующих цен в парах доллар-гривня и евро-гривня.

Эта ревизия сопровождалась «вялыми», хотя и сбалансированными торгами.

Эта «вялость» по итогам дня отразилась на оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», повторила показатели предыдущей сессии.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 09:56

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 ноября с уровней: доллар – 27,85/28,10 UAH/USD, евро – 31,30/31,85 UAH/EUR, рубль - 0,375/0,420 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с 14 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 14 ноября по спросу понизился на 20 пунктов, не изменившись по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1310, приподнявшись до $1,1340 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1333 на открытии торгов в Европе.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 10:52

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).

На открытии торгов 15 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в низколиквидном равновесии спроса и предложения.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,92/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 8,0-10,0 коп., предложение потеряло 8,0-9,0 коп.), евро – 31,60/31,77 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 ноября спрос упал на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-6,0 коп.), рубль - 0,410/0,417 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 40 пунктов, предложение повысилось на 50 пунктов).

На старте торгов 15 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.
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