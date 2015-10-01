Курси валют у Дніпро

Дата: 16 ноября 2018 г. 16.27
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,95 UAH/USD)
€ – 31,65/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это «естественное» равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра также не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.
Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.