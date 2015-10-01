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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 283284285286
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:33

Дата: 16 ноября 2018 г. 16.27

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,95 UAH/USD)
€ – 31,65/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это «естественное» равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.

Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра также не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.

Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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