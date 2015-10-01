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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:33
Дата: 16 ноября 2018 г. 16.27
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,90/27,95 UAH/USD (с утра – 27,90/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,90/27,95 UAH/USD)
€ – 31,65/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,75 UAH/EUR)
RUB – 0,417/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,422 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это «естественное» равновесие в дополуденную часть сессии обеспечило ценовую стабильность в паре доллар-гривня.
Около 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,90/27,95 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль 0,415/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра также не пришлось ревизовать курсы пары доллар-гривня, поскольку здесь шла сбалансированная торговля с приличной торговой активностью.
Эта сбалансированность в комплекте с удачным выбором цен открытия, обеспечили прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 09:54
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 ноября с уровней: доллар – 27,80/28,05 UAH/USD, евро – 31,40/31,95 UAH/EUR, рубль - 0,382/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 16 ноября по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 16 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник выросло до отметки $1,1415, опустившись до $1,1408 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1409 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 10:40
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 19 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,97 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос не изменился, предложение прибавило 2,0 коп.), евро – 31,70/31,90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 ноября спрос вырос на 10,0 коп., офера прибавили 15,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос вырос на 20 пунктов, предложение не изменилось).
На старте торгов 19 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.
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