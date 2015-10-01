RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Дніпро

Курси валют у Дніпро
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 284285286287
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:34

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68809
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4378 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:12

Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68809
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4378 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33

Дата: 21 ноября 2018 г. 16.31

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,94/28,00 UAH/USD (с утра – 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,73/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,93 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на старте торгов межбанка «зеленых быков», а также падению клиентского «приноса». Устраняя эти проблемы, дилеры Днепра приподняли биды «американца». Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс.

Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня
Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.

К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.

В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентскими оферами валюты.

Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 68809
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4378 раз.
Подякували: 7951 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 284285286287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 214, 215, 216
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
2159 143540
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 16:36
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 220, 221, 222
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
2210 152734
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 16:14
дядя Caша
Курси валют у Харкові 1 ... 241, 242, 243
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:15
2426 167260
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 16:06
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.