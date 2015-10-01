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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:34
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:12
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33
Дата: 21 ноября 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,94/28,00 UAH/USD (с утра – 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,73/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,93 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на старте торгов межбанка «зеленых быков», а также падению клиентского «приноса». Устраняя эти проблемы, дилеры Днепра приподняли биды «американца». Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс.
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня
Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентскими оферами валюты.
Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
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дядя Caша
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