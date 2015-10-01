Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 22 лис, 2018 16:48

Дата: 22 ноября 2018 г. 16.46



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра – 27,93/27,98 UAH/USD, около 11.25 - 27,9--92/27,96-97 UAH/USD, сразу пополудни - 27,90-91/27,96-97 UAH/USD)

€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR, около 11.25 - 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, сразу пополудни - 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, около 11.25 - 0,418/0,423 UAH/RUB, сразу пополудни -- 0,418/0,423 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за неважного состояния дел с клиентской активностью и появившихся на старте торгов межбанка «зеленых медведей».



К 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.



Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие.



В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра инициировали очень сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «тройку с плюсом», немного понизили показатели предыдущей сессии.