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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:34
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 21 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,90/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 2,0-3,0 коп. предложение потеряло 1,0 коп.), евро – 31,70/31,93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 ноября спрос упал на 15,0-20,0 коп., офера потеряли 10,0-12,0 коп.), рубль - 0,417/0,422 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 21 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:12
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 16:33
Дата: 21 ноября 2018 г. 16.31
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,94/28,00 UAH/USD (с утра – 27,90/27,98 UAH/USD, к полудню - 27,93/27,98 UAH/USD)
€ – 31,73/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,93 UAH/EUR, к полудню - 31,72/31,93 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,422 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях относительного зыбкого равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за появившихся на старте торгов межбанка «зеленых быков», а также падению клиентского «приноса». Устраняя эти проблемы, дилеры Днепра приподняли биды «американца». Этого также требовали мероприятия по выравниванию рынка в баланс.
Около 11.54 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня
Сузили спред, приподняв биды из-за проблем с «приносом». В остальном без перемен: 27,93/27,98 UAH/USD, евро – 31,72/31,93 UAH/EUR, рубль 0,417/0,422 UAH/RUB.
К указанному часу в городе велась равновесная торговля в паре доллар-гривня с низкой ликвидностью.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра сохранили восходящий тренд в паре доллар-гривня из-за вернувшихся проблем с клиентскими оферами валюты.
Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал некоторому прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «четверку с минусом», немного улучшили показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:53
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 21 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 21 ноября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг выросло до отметки $1,1387, повысившись до $1,1404 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1399 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 10:48
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На открытии торгов 22 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня и евро-гривня пребывали в равновесии спроса и предложения. Обороты невысокие.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,93/27,98 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 3,0 коп. предложение не изменилось), евро – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение прибавили по 10 пунктов).
На старте торгов 22 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра нечастые реальные сделки проходили в балансе.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:35
Около 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:40
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:48
Дата: 22 ноября 2018 г. 16.46
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра – 27,93/27,98 UAH/USD, около 11.25 - 27,9--92/27,96-97 UAH/USD, сразу пополудни - 27,90-91/27,96-97 UAH/USD)
€ – 31,75/31,90 UAH/EUR (с утра – 31,70-75/31,88-90 UAH/EUR, около 11.25 - 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, сразу пополудни - 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,423 UAH/RUB, около 11.25 - 0,418/0,423 UAH/RUB, сразу пополудни -- 0,418/0,423 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать «ценовой поддержкой» из-за неважного состояния дел с клиентской активностью и появившихся на старте торгов межбанка «зеленых медведей».
К 11.25 валютчики Днепра ревизовали действующие цены работавшихся валют, понизив их сообразно настроениям на межбанке: 27,90-92/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,72-75/31,85-87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе низколиквидное равновесие спроса и оферов.
Около 12.33 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили установившуюся около 11.20 Киева «размытость»: 27,90-91/27,96-97 UAH/USD, евро – 31,75-77/31,88-90 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,423 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты низкие.
В дальнейшем, после обеда, валютчики Днепра инициировали очень сдержанный восходящий тренд в паре доллар-гривня, с одной стороны из-за проблем с клиентскими оферами валюты, с другой, готовясь к пятничному высоковероятному подорожанию СКВ на торгах межбанка.
Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение не спас рынок Днепра от незначительных потерь - обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «тройку с плюсом», немного понизили показатели предыдущей сессии.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:05
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 23 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 22 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 22 ноября по обеим позициям не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу выросло до отметки $1,1403, повысившись до $1,1412 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1414 на открытии торгов в Европе.
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