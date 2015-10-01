Курси валют у Дніпро

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:09
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
|