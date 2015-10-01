Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:09
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42
Дата: 23 ноября 2018 г. 16.40
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,97 UAH/USD)
€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,87 UAH/EUR)
RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,424 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.
Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.
В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.
Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.
Додано: Пон 26 лис, 2018 09:56
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 ноября с уровней: доллар – 27,75/28,00 UAH/USD, евро – 31,50/32,05 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 23 ноября по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 ноября по спросу не изменился, потеряв 20 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник упало до отметки $1,1335, повысившись до $1,1355 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1358 на открытии торгов в Европе.
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