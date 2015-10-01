Курси валют у Дніпро

Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:42

Дата: 23 ноября 2018 г. 16.40



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,92/27,97 UAH/USD (с утра – 27,92-93/27,97-98 UAH/USD, к полудню - 27,92/27,97 UAH/USD)

€ – 31,60/31,80 UAH/EUR (с утра – 31,70/31,90 UAH/EUR, к полудню - 31,67/31,87 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,424 UAH/RUB (с утра - 0,418/0,424 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,424 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия спроса и предложения на фоне низкой торговой активности. Это равновесие в дополуденную часть сессии пришлось обеспечивать очень символической «ценовой поддержкой» из-за стартовавшей с 11.00 Киева коррекции курса безналичного доллара на торгах валютного межбанка.



Около 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранили стартовые уровни цен по сути, без изменения, немного их понизив, сообразно вялотекущему нисходящему тренда на межбанке: 27,92/27,97 UAH/USD, евро – 31,67/31,87 UAH/EUR, рубль - 0,418/0,424 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие спроса и оферов. Обороты невысокие.



В дальнейшем, после обеда, валютчикам Днепра уже не было нужды ревизовать действующие цены – клиентский принос из-за «медвежьего» тренда на рынке «зеленого» безнала компенсировался покупками игроков, пытавшимися вхождением в «старый надежный» доллар обезопасить свои активы в выходные дни.



Сохранившийся по итогам дня баланс спрос/предложение способствовал прогрессу на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», повысили показатели предыдущей сессии.