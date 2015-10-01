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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 286287288289
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 16:22

Дата: 27 ноября 2018 г. 16.18

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 28,45/28,75 UAH/USD (с утра – 28,40/29,00 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,80 UAH/USD)
€ – 32,10/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,20/33,00 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,90 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса на доллар и евро из-за утреннего «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, спровоцировавшего долларовые интервенции НБУ.

Тем не менее, реальные сделки (клиентские покупки, в частности), стартовали лишь после того, как дилеры Днепра понизили офера доллара до 29,00 UAH/USD. Почти синхронно начался и клиентский принос, поскольку курс позиции «спрос» также был понижен, и клиенты, «сдающие валюту», опасались потерять на курсе.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.

В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра вследствие установившегося равновесия покупок и продаж появилась возможность сузить спред в паре доллар-гривня. Причем, из-за активизировавшегося после 15.00 Киева клиентского спроса, позицию «спрос» пришлось заметно приподнять, опередив символическое снижение оферов.

По итогам дня на рынке Днепра сохранилось установившееся с полудня равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня, благодаря которому обороты немного выросли – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 10:06

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,70/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 20,0 коп., потеряв по предложению 70,0 коп.

Евро по сравнению с 27 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 ноября по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду упало до отметки $1,1292, понизившись до $1,1286 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1283 на открытии торгов в Европе.
дядя Caша
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