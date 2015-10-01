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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 16:22
Дата: 27 ноября 2018 г. 16.18
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,45/28,75 UAH/USD (с утра – 28,40/29,00 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,80 UAH/USD)
€ – 32,10/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,20/33,00 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,90 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса на доллар и евро из-за утреннего «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, спровоцировавшего долларовые интервенции НБУ.
Тем не менее, реальные сделки (клиентские покупки, в частности), стартовали лишь после того, как дилеры Днепра понизили офера доллара до 29,00 UAH/USD. Почти синхронно начался и клиентский принос, поскольку курс позиции «спрос» также был понижен, и клиенты, «сдающие валюту», опасались потерять на курсе.
Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.
В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра вследствие установившегося равновесия покупок и продаж появилась возможность сузить спред в паре доллар-гривня. Причем, из-за активизировавшегося после 15.00 Киева клиентского спроса, позицию «спрос» пришлось заметно приподнять, опередив символическое снижение оферов.
По итогам дня на рынке Днепра сохранилось установившееся с полудня равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня, благодаря которому обороты немного выросли – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 10:06
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 ноября с уровней: доллар – 28,00/28,50 UAH/USD, евро – 31,70/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,388/0,428 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу просел на 20,0 коп., потеряв по предложению 70,0 коп.
Евро по сравнению с 27 ноября по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 27 ноября по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду упало до отметки $1,1292, понизившись до $1,1286 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев к $1,1283 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 11:04
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,50/28,75 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 20,0 коп., предложение потеряло 25,0 коп.), евро – 32,15/32,55 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 ноября спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 45,0 коп.), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 12:15
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.
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Додано: Сер 28 лис, 2018 16:42
Дата: 28 ноября 2018 г. 16.41
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 28,43/28,57 UAH/USD (с утра – 28,50/28,75 UAH/USD, к полудню - 28,55/28,70 UAH/USD)
€ – 32,10/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,55 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,55 UAH/EUR)
RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях сбалансированной торговли в паре доллар-гривня. Изначальное равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня позволило местным дилерам в течение дополуденной части торгов ограничиться сужением спреда котировок наличного доллара.
Около 12.07 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня ограничились сужением спреда до 28,55/28,75 UAH/USD, евро – 32,15/32,55 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. Сузить маржу местному рынку позволило текущее равновесие спроса и предложения.
На моменте в городе равновесие покупок и продаж.
В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра обозначился нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня вследствие более активного клиентского «приноса». Последнее было вызвано нехваткой в городе гривневого ресурса.
Не исключено, что наряду с послеобеденной коррекцией цен доллара и евро это стало одной из причине некоторого регресса в оборотах – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», ухудшила показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 09:56
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 29 ноября с уровней: доллар – 28,10/28,60 UAH/USD, евро – 31,90/32,70 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,427 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 28 ноября по спросу вырос на 20,0 коп., не изменившись по предложению.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 28 ноября по спросу вырос на 70 пунктов, потеряв 10 пунктов по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг поднялось до отметки $1,1367, повысившись до $1,1383 на закрытии азиатской сессии форекса и снова подскочив к $1,1388 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 10:54
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 29 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 29 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,40-43/28,53,0-55 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 7,0-10,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,20/32,50 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 ноября спрос вырос на 5,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 29 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения редких на моменте сделок.
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