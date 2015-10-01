Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 27 лис, 2018 16:22

Дата: 27 ноября 2018 г. 16.18



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 28,45/28,75 UAH/USD (с утра – 28,40/29,00 UAH/USD, к полудню - 28,20/28,80 UAH/USD)

€ – 32,10/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,20/33,00 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,90 UAH/EUR)

RUB – 0,415/0,435 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,435 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,435 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях преобладания клиентского спроса на доллар и евро из-за утреннего «бычьего» тренда на рынке «зеленого» безнала, спровоцировавшего долларовые интервенции НБУ.



Тем не менее, реальные сделки (клиентские покупки, в частности), стартовали лишь после того, как дилеры Днепра понизили офера доллара до 29,00 UAH/USD. Почти синхронно начался и клиентский принос, поскольку курс позиции «спрос» также был понижен, и клиенты, «сдающие валюту», опасались потерять на курсе.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сохранив нисходящий тренд, понизились к 28,20/28,80 UAH/USD, евро – 32,00/32,90 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. На моменте в городе равновесие покупок и продаж.



В дальнейшем, после обеда, у валютчиков Днепра вследствие установившегося равновесия покупок и продаж появилась возможность сузить спред в паре доллар-гривня. Причем, из-за активизировавшегося после 15.00 Киева клиентского спроса, позицию «спрос» пришлось заметно приподнять, опередив символическое снижение оферов.



По итогам дня на рынке Днепра сохранилось установившееся с полудня равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня, благодаря которому обороты немного выросли – ликвидность, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.