Курси валют у Дніпро

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».