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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 287288289290
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:00

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 30 ноября показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 30 ноября в розничном сегменте пары доллар-гривня наблюдалось преобладание клиентских оферов валюты. Гривни не хватало.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 28,20/28,33 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос просел на 20,0-23,0 коп., предложение потеряло 20,00-22,0 коп.,), евро – 32,00/32,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 29 ноября спрос упал на 20,0 коп., офера потеряли столько же), рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 30 ноября в оптовом сегменте рынка Днепра наблюдалось доминирование клиентского «приноса».
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:15

Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились до 28,15/28,20 UAH/USD, евро – 32,00/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,435 UAH/RUB. «Медвежья» динамика местного рынка сопровождалась равновесием спроса и предложения.
дядя Caша
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